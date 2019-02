Brühl. (pol/mare) Ein VW-Passat, der am 7. Dezember 2018 als gestohlen gemeldet worden war, ist wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei mit.

Ein Mann hatte den silberfarbenen Passat am Samstagvormittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Albert-Bassermann-Straße in Brühl entdeckt und dies der Polizei gemeldet. Die Türschlösser am Auto waren deutlich beschädigt.

Der Besitzer hat den Wagen aber noch nicht zurück: Mit seinem Einverständnis wurde der Passat zur Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Wie lange der Passat bereits auf dem Parkplatz stand, ist bislang unklar.

Wer etwas zu dem Fall sagen kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter der Rufnummer 0621/833970.