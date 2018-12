Brühl. (pol/red) Zeugen verständigten am frühen Freitagmorgen die Polizei wegen eines verunfallten Autos, das im Grünstreifen an der Zufahrt zur B 535 in Brühl stand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der zunächst unbekannte Fahrer eines Ford Galaxy auf der L 599 aus Brühl kommend befuhr. In der Überleitung zur B 535 verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

In angrenzenden Grünfläche durchbrach der zunächst ein Gebüsch, beschädigte mehrere Bäume und blieb schließlich, kurz vor den Leitplanken, zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer, unter Zurücklassung seines Autos, zu Fuß von der Unfallstelle.

Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der 52-jährige Fahrer des Ford angetroffen werden. Die Polizeibeamten bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 52-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben entnommen.

Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Gegen den Ford-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.