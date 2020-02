Brühl. (pri/mare) Am Dienstagmorgen hat sich in Brühl ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto prallte dabei gegen eine Hauswand.

Nach Angaben der Feuerwehr Brühl wurden die Kameraden demnach um 9.13 Uhr in die Ketscher Straße alarmiert. Das Auto war aus unbekannter Ursache in Höhe der Neugasse nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Gartenzaun und fuhr in den Vorgarten eines Hauses. Das Auto wurde von der Wand abgebremst und kam zum Stehen.

Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und sofort notärztlich versorgt. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während den Rettungsarbeiten war die Ketscher Straße zwischen Kreisverkehr und der Neugasse gesperrt.

Ursache für den Unfall war ein medizinischer Notfall bei dem 79-jährigen Autofahrer. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Auto wurde abgeschleppt.

Update: Mittwoch, 12. Februar 2020, 12.07 Uhr