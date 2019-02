Brackenheim. (pol/sdm) Aus bisher ungeklärten Gründen wurde ein Neubaugebäude in der Maulbronner Straße in Brackenheim beschossen. Die Polizei berichtet, dass man am Fenster an der Rückseite des Neubaus zwölf Einschussstellen gefunden hat. Der Neubau soll in Zukunft als Sitzungssaal des Amtsgerichtes dienen.

Trotz einer intensiven Suche nach den Kugeln wurden keine gefunden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 1. Februar und Mittwochvormittag.

Die Polizei sucht nach Zeugen die verdächtige Personen beobachtet haben.

Sie sollen sich beim Revier in Brackenheim unter der Telefonnummer 07135/6096 melden