Bensheim. (pol/van) Weil ein 21 Jahre alter Mann gemeinsam mit mindestens drei weiteren Personen am Samstagabend auf einen 31-Jährigen eingeschlagen haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.

Wie die Beamten berichten, soll der Tatverdächtige, der in Bensheim lebt, gegen 22.25 Uhr in der Rodensteinstraße an einer Bushaltestelle, in der Nähe des Bahnhofs, mit Fäusten und einem Holzstock auf den Mann aus Lautertal losgegangen sein. Der 31-Jährige wurde am Kopf verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Hintergründe sind noch unklar - auch die Identität der weiteren Beteiligten.

Hinweise gehen an die Ermittler der Polizeistation Bensheim, Telefon: 06251/84680.