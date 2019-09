Bensheim. (pol/man) Die Polizei hat am Donnerstag in Bensheim einen 44-Jährigen festgenommen, der sich auf der Flucht vor den Justizbehörden befand. Polizisten kontrollierten den Mann nach eigenen Angaben gegen 11 Uhr am Bensheimer Bahnhof und stellten dabei fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Der Mann war wegen zahlreicher Diebstahls- und Drogendelikte zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden, hatte diese aber nie angetreten. Um den Haftbefehl zu vollstrecken, brachten die Beamten den 44-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.