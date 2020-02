Bensheim. (pol/mare) Mit einem Taschenmesser hat ein 13 Jahre alter Jugendlicher am Donnerstagmittag einen anderen Jungen verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11.45 Uhr verständigten Zeugen Polizei und Rettungsdienst, nachdem der zunächst verbale Streit zwischen den beiden in der Eifelstraße eskaliert war. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 13-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung auf einem dortigen Schulgelände ein Taschenmesser gezogen und damit sein Gegenüber verletzt. Er flüchtete zunächst, wurde aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeistreifen festgenommen.

Auch das mutmaßlich genutzte Messer wurde sichergestellt. Sein Kontrahent kam in ein Krankenhaus. Aufgrund des psychischen Zustandes des Festgenommenen soll dieser im Anschluss in eine Klinik eingewiesen werden. Die Ermittler der Polizei in Bensheim klären jetzt die genauen Hintergründe der Tat ab.