B535/Oftersheim. (pr) Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der B535 in Richtung Schwetzingen ereignet. Der Fahrer eines Skoda hat zwischen dem Kurpfalzhof und der Abfahrt Plankstadt auf dem rechten Fahrstreifen einen Motorroller erfasst. Dabei stürzte der Fahrer auf die Fahrbahn und wurde nach ersten Informationen schwer verletzt. Warum der Autofahrer den Motorroller erfasste ist Gegenstand der Ermittlungen. Die verletzte Person wurde in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Vor der Unfallstelle kam es am Morgen zu Behinderungen, der rechte Fahrstreifen war gesperrt.