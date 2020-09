Worms. (dpa/lhe) Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag nahe Worms in einen sich bildenden Stau gefahren und gestorben. Er habe vermutlich gesundheitliche Probleme gehabt, teilte die Polizei mit. Der 23-jährige Fahrer des vorausfahrenden Wagens wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Heppenheim gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag auf der Bundesstraße 47 zwischen Bürstadt und Worms.

Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.