B36 bei Mannheim/Schwetzingen. (pol/rl) Einen Verkehrsrowdy erwischte die Polizei am Montagabend auf der Bundesstraße B36. Der 50-jährige VW-Fahrer war gegen 18.40 Uhr in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er bei Mannheim-Rheinau vom linken Fahrstreifen auf den Standstreifen fuhr und dort verbotswidrig mehrere Autos überholte.

Danach fuhr er zunächst wieder auf der mittleren Fahrspur weiter. Dann jedoch wechselte er mehrmals vom rechten auf den linken Fahrstreifen und wieder zurück. Einige Meter weiter fuhr er dann wieder auf den Standstreifen, um weitere Autos zu überholen.

An der Abfahrt Brühl kam es dann erneut zu einem verbotenen Überholmanöver, welches aber eine Zivilstreife beobachtete. Die Streife nahm die Verfolgung auf und gab dem Fahrer mehrmals Anhaltezeichen. Die jedoch ignorierte der 50-Jährige zunächst. Erst in Höhe der Abfahrt Schwetzingen reagierte der VW-Fahrer und hielt dann kurz darauf an.

Die folgende Alkoholkontrolle ergab, dass der 50-Jährige nüchtern war. Allerdings folgt nun eine Anzeige.

Die Polizei sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den VW gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/83397-0 zu melden.