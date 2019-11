Drei Trickdiebe verschafften sich Zutritt in eine Wohnung eines Rentnerehepaares und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: dpa

Altlußheim. (pol/van) Auf das Geld eines Rentners hatte es ein Trickbetrüger am Freitagvormittag abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Der 76-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lanzstraße, als ihn der Unbekannte gegen 10.45 Uhr fragte, ob er ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Während sein Opfer die geöffnete Geldbörse in der Hand hielt und im Münzfach nachschaute, griff der dreiste Dieb in den Geldbeutel und stahl einen 20-Euro-Schein.

Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 35 bis 45 Jahre alten Mann, der etwa 1,75 Meter groß und leicht korpulent ist. Er soll braunes Haar und einen Ohrstecker links sowie eine braune Jacke mit Reißverschluss getragen haben. Nach Angaben der Beamten sprach der Betrüger Deutsch mit leicht osteuropäischem Akzent.

Weitere Opfer sowie Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 06205/2860-0 anzurufen.