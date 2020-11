Altlußheim. (pol/kaf) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag um 15.30 Uhr an der Einmündung Badenwerk-/Altlussheimer Straße ereignet hat. Eine 65-jährige Fahrerin eines Volvo bog dabei von der Badenwerkstraße nach links in die Altlussheimer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 55-jährigen Autofahrerin, die auf der Altlussheimer Straße in Richtung Neulußheim fuhr. Beide Unfallbeteiligte geben an, jeweils bei Grünlicht der Ampel gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand, an den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.