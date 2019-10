Rhein-Neckar. (pol/mare) Gleich mehrfach gekracht hat es auf den Straßen der Region am Wochenende. Nicht nur einmal waren auch Drogen und Alkohol im Spiel. Ein Überblick über den Polizeibericht.

> Mannheim: Sonntagnacht kurz nach 0 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem BMW auf dem Ulmenweg in Richtung Hochuferstraße. Sie wollte wohl in den Roteichenring links abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 20-Jähriger wollte sie mit seinem Audi offenbar überholen und stieß beim Abbiegevorgang des BMW mit diesem zusammen.

Der BMW wurde über den Gehweg in die Grünfläche des Anwesens Roteichenring 2 geschleudert und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der 20-Jährige machte später einen abwesenden, verwirrten Eindruck, er wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die 18-jährige BMW-Fahrerin stand unter Schock, wurde augenscheinlich jedoch nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme beobachtete ein Polizeibeamter zudem, wie ein Unbekannter sich im Audi des 20-Jährigen zu schaffen machte. Er wurde aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Da er zunehmend nervöser wurde, wurde der 25-Jährige durchsucht. Dabei fanden die Beamten fünf Plomben Kokain, die in einer Zigarettenschachtel versteckt waren. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim 25-Jährigen wurde eine geringe Menge an Marihuana beschlagnahmt.

Der Audi wurde ebenfalls durchsucht. Dabei wurden zwei Einhandmesser und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem soll er die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h erheblich überschritten haben.

Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren unter Drogeneinwirkung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

> Leimen: In Leimen kam es am Sonntagabend zu mehreren Unfällen mit hohen Sachschäden. Gegen 18 Uhr fuhr ein 55-jähriger BWM-Fahrer auf der Bundesstraße B3 aus bislang ungeklärten Gründen auf einen wartenden Seat auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen vor ihm stehenden Audi aufgeschoben wurde. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Fahrer.

Um 18.30 Uhr wollte dann eine 71-jährige Citroen-Fahrerin den Kreisverkehr in der Ernst-Naujoks-Straße in Richtung Tinqueuxallee verlassen. Dabei erlitt sie einen Schwindelanfall und geriet deshalb in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem Opel, der 55-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden von 6000 Euro.

Später, gegen 22.30 Uhr verursachte eine 55-jährige Smart-Fahrerin an der Kreuzung Rohrbacher Straße/Schwetzinger Straße einen Verkehrsunfall. Sie fuhr in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel auf Rot stand. Dabei stieß sie mit einem anderen Auto, das bei Grün über die Kreuzung fuhr, zusammen. Die Beteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

> Plankstadt: Ein 65-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr unter Alkoholeinfluss in der Schubertstraße einen Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Mann war in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs und fuhr aufgrund des Gegenverkehrs möglichst nah am rechten Fahrbahnrand. Er verlor dabei jedoch die Kontrolle, streifte zunächst einen geparkten VW und blieb dann am Außenspiegel eines Fords hängen.

Er fuhr infolgedessen auf einen Dacia auf, der wiederum durch den Aufprall auf einen Mercedes geschoben wurde. Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision allesamt beschädigt, einige davon waren nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Verursacher stark nach Alkohol roch. Sie führten mit dem Mann einen Alkoholtest durch, der einen Wert von rund 1,7 Promille ergab. Er musste die Beamten im Anschluss zu einer Blutprobe mit aufs Polizeirevier begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

> Schönau: Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntag gegen 17.15 Uhr, dass ein Auto von Eberbach kommend in Richtung Neckarsteinach gefahren und dabei mehrere Male in den Gegenverkehr geraten sei. Zudem hätte der Fahrer des Wagens eine rote Ampel missachtet.

Die Beamten suchten die Halteranschrift auf, wo der Autofahrer auch war. Der 44-jährige Mann gab zu, zuvor mit seinem Auto unterwegs gewesen zu sein. Da der Mann bei einem Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille pustete, musste er die Beamten mit aufs Revier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste der 44-Jährige abgeben.

> Mannheim: Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Samstagabend an der Kreuzung "Südtangente"/Landteilstraße leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 23 Uhr an der Kreuzung auf einen stehenden Opel aufgefahren, wobei beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden.

Der 21-jährige Fahrer des Opels, dessen Beifahrer sowie der Verursacher zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, die von Rettungssanitätern vor Ort erstversorgt wurden. Sie wurden im Anschluss in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt des Fahrlachtunnels zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem die Autos abgeschleppt wurden, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.