A67 bei Viernheim/Lorsch. (pol/rl) Bedrängt und per Lichthupe genötigt wurde ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwoch. Der Bensheimer war gegen 15 Uhr zwischen dem Dreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch unterwegs. Plötzlich fuhr ein Wagen hinter ihm dicht auf und drängte ihn per Lichthupe dazu, die Fahrspur zu "räumen". Der 19-Jährige wollte daraufhin ausweichen, verlor aber die Kontrolle über seinen Wagen und krachte dann in die Leitplanke. Der "Drängler" fuhr einfach weiter.

Der 19-Jährige wurde danach verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls konnten bisher keine Hinweise auf den Wagen des Dränglers geben. Daher bittet die Polizei um weitere Hinweise unter der 06151/8756-0.