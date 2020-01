A659 bei Viernheim. (pol/mare) Ein BMW-Fahrer hat am Freitagmorgen eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Autobahn A659 genötigt. Das berichtet die Polizei.

Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr demnach gegen 7 Uhr auf der linken Spur in Fahrtrichtung Mannheim. In Höhe des Rhein-Neckar-Zentrums näherte sich von hinten der BMW, der die Mercedes-Fahrerin rechts überholen wollte. Die 28-Jährige überholte in diesem Moment jedoch bereits ein anderes Auto und blieb auf der linken Fahrspur.

Der BMW-Fahrer wechselte dann die Fahrbahn, fuhr hinter der Autofahrerin her und betätigte die Lichthupe. Nachdem beide an dem Auto auf der rechten Spur vorbeigefahren waren, überholte der BMW-Fahrer die Autofahrerin rechts, scherte vor ihr wieder ein und bremste grundlos sein Fahrzeug ab. Die Mercedes-Fahrerin musste daraufhin eine Vollbremsung machen und riss das Lenkrad herum, um eine Kollision zu vermeiden.

Dies hatte zur Folge, dass sie ins Schleudern geriet und kurzzeitig diagonal über die Fahrbahn schlitterte. Sie brachte ihr Auto jedoch wieder unter Kontrolle bringen und ihre Fahrt fortsetzen.

Der BMW-Fahrer wechselte daraufhin wieder auf die rechte Spur, zeigte der 28-Jährigen den Mittelfinger und fuhr dann auf die A6 in Richtung Stuttgart/Basel davon. Die Frau erstattete im Anschluss Anzeige.

Ein Kennzeichen liegt der Polizei bereits vor. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Dennoch bitten die Beamten Zeugen, sich unter Telefon 0621/470930 zu melden.