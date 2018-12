Viernheim. (pol/mare) Am Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn A6 bei Viernheim zu einer Unfallflucht. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger aus Riedstadt mit seinem weißen Mercedes Kastenwagen hinter dem weißen Volvo Kombi einer 46-jährigen Fahrerin aus Bensheim. Beide fuhren auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Viernheimer Kreuz.

Am Viernheimer Dreieck fuhr ein Auto aus Richtung Mannheim-Sandhofen kommend auf die A6 in Richtung Viernheimer Kreuz auf. Dabei fuhr er vom Beschleunigungsstreifen so dicht zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch, dass er beinahe den weißen Kastenwagen des Riedstädters rammte und die Fahrerin im weißen Volvo zum Bremsen zwang. Die Bensheimerin kam daraufhin mit ihrem Kombi ins Schleudern und krachte schließlich rechts in die Leitplanke. Sie wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der Verursacher hatte weiter nach links die Fahrstreifen gewechselt und fuhr davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden Auto oder dem Fahrer machen können. Sie können sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/87560 melden.