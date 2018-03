A6 bei Schwetzingen. (pol/rl) Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr war ein 57-Jähriger Golffahrer auf der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Kreuz Mannheim und der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen kam er plötzlich links von der Fahrbahn ab, prallte zweimal gegen die Mittelleitplanke, fuhr dann in die rechte Leitplanke und kam anschließend auf der rechten Fahrbahn zum Stehen.

Ein nachfolgender Zeuge hielt an und kümmerte sich laut Polizeibericht um den 57-Jährigen, der zunächst nicht ansprechbar war und beim Aussteigen mehrfach zusammensackte. Der Golf-Fahrer wurde später von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Ersten Erkenntnisse der Polizei zufolge, könnte der 57-Jährige unter Drogen gestanden haben. Es entstand knapp 10.000 Euro Sachschaden.