A6 bei Reilingen. (pr/mare) Ein außergewöhnlicher Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der Autobahn A6 kurz vor der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring ereignet. Ersten Informationen zufolge war eine Frau mit ihrem VW Polo auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs und kam aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei fuhr die Autofahrerin an einer Leitplankenabsenkung auf die Leitplanke und prallte nach etwa 80 Meter in eine Hinweistafel. Das Fahrzeug kam dann in einem Wildschutzzaun zum Stehen.

Teile der Hinweistafel stürzten auf den rechten Fahrstreifen. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau und zogen die Hinweistafel auf den Standstreifen.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde stark an der Front beschädigt und muss abgeschleppt werden.