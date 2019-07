Lorsch. (dpa-lhe) Ein Lastwagenfahrer hat im Kreis Bergstraße an einer Autobahntankstelle eine Zapfsäule gerammt und Fahrerflucht begangen. Auf dem Rastplatz Lorsch Ost an der Autobahn A67 fuhr ein Fahrer am späten Montagabend mit seinem Sattelzug gegen eine Zapfsäule, wie die Polizei mitteilte.

Die Zapfsäule wurde derart stark beschädigt, dass etwa 60 Liter Diesel austraten. Der unbekannte Fahrer stieg laut Polizeiangaben noch aus, um den Schaden zu begutachten. Danach setzte er sich aber wieder in seinen Lastwagen und fuhr davon. Die Fahndung dauerte in der Nacht noch an.