A6 bei Hockenheim. (pol/mare) Die Polizei hat bei einer Großkontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West an der Autobahn A6 erneut den Verkehr unter die Lupe genommen. Das berichten die Beamten.

Demnach wurden am Mittwoch in Fahrtrichtung Heilbronn insgesamt 125 Fahrzeuge und 149 Personen überprüft. 50 Einsatzkräfte der gesamten Verkehrspolizeiinspektion aus Mannheim, Heidelberg und Walldorf waren bei der Kontrolle eingesetzt. Das Ergebnis: Es zeigte sich abermals, dass auf der Autobahn Straftaten und erhebliche Ordnungswidrigkeiten an der Tagesordnung sind.

Die langjährige Erfahrung, dass auf den Bundesautobahnen Straftaten und erhebliche Ordnungswidrigkeiten begangen werden, wurde einmal mehr bestätigt.

Es wurden insgesamt 84 Lkw - darunter 31 Tier- und Lebensmitteltransporter - kontrolliert. Ebenso 31 Autos. 41 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten dabei fest. Die Liste der Delikte umfasst Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Marihuana, das Waffengesetz, gegen Lenk- und Ruhezeiten, das Versicherungsgesetz, gegen die Tiefkühlverordnung, gegen das Gefahrgutrecht, Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Drogeneinfluß oder Verstöße gegen die StVO wie Ladungssicherung, Überholen im Überholverbot, Handynutzung, abgefahrene Reifen oder Geschwindigkeitsüberschreitung.

Zwölf Lkw durften aufgrund der Mängel und Verstöße nicht weiterfahren. Die Ladung musste vor Ort umgeladen oder gesichert und die Mängel beseitigt werden, bevor sie wieder auf Achse gehen konnten.

Bei zwei Tiefkühltransportern wurde die Ladefläche verplombt, um zu verhindern, dass die darin befindlichen Lebensmittel in den Warenkreislauf gelangen. Bei insgesamt sechs Lkw-Fahrern wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 2215 Euro erhoben.

Die Kontrollen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt, kündigt die Polizei abschließend an.