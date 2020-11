Hockenheim/A6. (pol/lyd) Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall liegen derzeit noch nicht vor.

In Fahrtrichtung Mannheim kommt es derzeit zu einem Rückstau. Der Verkehr in Richtung Mannheim wird derzeit am Autobahnkreuz Walldorf abgeleitet. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauern an.