A6/Bretzfeld. (kaf) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der A6 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 35-jähriger Lastwagenfahrer zwischen Bretzfeld und Weinsberger Kreuz ein Stauende und fuhr ungebremst auf einen noch langsam rollenden Lastwagen vor ihm auf. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt und der Verkehr wurde bei Bretzfeld ausgeleitet.

Die Vollsperrung war gegen 13 Uhr beendet und die beiden Fahrbahnen wurden wieder freigegeben.

Update: Mittwoch, 30. September 2020, 16.05 Uhr