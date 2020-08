A5 bei St. Leon-Rot/Kronau. (pol/rl) Zu gleich drei Auffahrunfällen kam es am Donnerstag auf der A5 in Richtung Karlsruhe.

Kurz nach 9 Uhr waren bei St. Leon-Rot vier Fahrzeuge miteinander kollidiert. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Viereinhalb Stunden später krachte es einige hundert Meter weiter zum zweiten Mal an diesem Tag: Ein 65-jähriger Jaguar-Fahrer war gegen 13.30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Kronau verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer hinter ihm konnte noch rechtzeitig bremsen, ein 60-jähriger Ford-Fahrer jedoch nicht. Er erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr dem Audi ins Heck und schob diesen gegen den Jaguar.

Die drei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Alle drei Autos jedoch waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Zu nennenswerten Staus kam es dabei nicht.

Zwei Stunden später krachte es dann wieder in Höhe von St. Leon-Rot - fast an der gleichen Stelle wie am Morgen. Hier fuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer gegen 15.30 Uhr in Richtung Karlsruhe, als er verkehrsbedingt abrupt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein 44-jähriger Kleintransporter-Fahrer hinter ihm konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein dahinter fahrender 45-jähriger Porsche-Fahrer erkannte die Situation zu spät. Er fuhr dem Kleintransporter hinten auf und schob diesen auf den VW.

Auch hier wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Porsche war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand mehr als 20.000 Euro Sachschaden.