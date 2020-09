A5 bei Dossenheim. (pol/mare) Ein rücksichtsloser Autofahrer hat einen jungen Golf-Fahrer am Mittwochmorgen bedrängt und zum Crash mit der Leitplanke gezwungen. Das berichtet die Polizei.

Der 20-Jährige war demnach gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn A5 zwischen Dossenheim und Ladenburg in Richtung Weinheim unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen näherte sich von hinten mit hohem Tempo ein dunkles Auto. Der Unbekannte überholte den Golf und soll ihm dabei so nahe gekommen sein, dass der 20-Jährige auf den Standstreifen fahren musste und dabei mit der Leitplanke kollidierte. Das dunkle Auto fuhr einfach weiter. Am Golf und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/470930.