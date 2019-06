Neulußheim. (pol/sfa) Die Polizei hat in Neulußheim am Sonntagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen, der mit einem Fall von Autodiebstahl, Unfallflucht und Brandstiftung aus der Nacht zuvor in Verbindung gebracht wird.

Am Samstag, 25. Oktober, wurde gegen 20 Uhr in Waghäusel-Kirrlach ein roter Opel Corsa entwendet. Gegen 21.20 Uhr meldete dann ein Zeuge eine Unfallflucht in Neulußheim. Der Fahrer eines Corsa war in der Siemensstraße gegen das Tor einer Firma geprallt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr meldete dann ein weiterer Zeuge einen Autobrand auf der Bundesstraße B 36 zwischen der Abfahrt Neulußheim/Reilingen und Neulußheim-Süd. Es handelte sich um den entwendeten Corsa, der beim Eintreffen der Polizei lichterloh brannte.

Bei der anschließenden örtlichen Fahndung wurde der Tatverdächtige kurze Zeit später festgenommen. Laut Polizei wurde bei seiner Durchsuchung ein Opel-Zündschlüssel aufgefunden. Auf dem Revier wurde dem 26-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor erfolgter Alkoholtest hatte einen Wert rund 0,9 Promille ergeben. Bei seiner Vernehmung beim Kriminalkommissariat Mannheim machte der Tatverdächtige keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.