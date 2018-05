Neulußheim. (pol/eka) Schwere Verletzungen erlitt eine 75-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Neulußheim. Die Frau trat kurz vor 12 Uhr in der St. Leoner Straße, unmittelbar vor einem herannahenden 30-jährigen Motorradfahrer, vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei stieß sie seitlich mit dem Motorrad zusammen und stürzte.

Die Seniorin erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie stationär aufgenommen wurde. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Der 30-Jährige blieb unverletzt, es entstand geringfügiger Sachschaden.