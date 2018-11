Die Viertelfinaleinzugsparty in der Heidelberger Innenstadt war am Sonntagabend noch nicht gerade europameisterlich. Recht einsam zogen im Wesentlichen dieselben 15 Autos - und ein Motorrad - ihre Runden um den Bismarckplatz. Noah und Tobias (Foto links) waren eigentlich gekommen, um zu feiern - zogen aber wieder ab, als niemand mitmachen wollte. Fotos: Rothe

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft feierten am Sonntagabend in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis eine Vielzahl von Fans. Dabei lag der Schwerpunkt des Feierns wieder einmal bei den Autokorsos, wie die Polizei mitteilt.

In Mannheim wurden insgesamt rund 400 Fahrzeuge gezählt, die im gesamten Stadtgebiet und nicht nur rund um den Wasserturm unterwegs waren. Einzelne Schüsse aus Schreckschusspistolen und das Abfeuern von Silvesterraketen wurden dabei wahrgenommen.

In Heidelberg wurden 200 Fahrzeuge gezählt die um den Bismarckplatz kreisten.

In Weinheim (60), Sinsheim (50) und in Eberbach (30) hatten sich ebenfalls Autokorsos auf den Weg durch die Innenstädte gemacht.

Die Korsos dauerten in der Spitze rund eine Stunde zwischen 20 bis 21 Uhr. Gegen 21.30 Uhr kehrte überall wieder Normalität ein.

Nach derzeitigem Stand wurden gegen zwei Personen, einen Autofahrer und den Beifahrer eines anderen Fahrzeuges Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Sie hatten am Mannheimer Wasserturm aus Autos heraus mit Schreckschusspistolen geschossen. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Erkenntnisse zu weiteren Vorfällen in anderen Städten liegen bislang noch nicht vor.

In Viernheim fiel ein 15-jähriges Mädchen bei einem Autokorso gegen 20.35 Uhr aus dem geöffneten Kofferraum. Dort saß sie nach Angaben der Polizei mit einem weiteren Mädchen - am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Viernheim. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht und Schürfwunden und in kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer und das verletzte Mädchen.