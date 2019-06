Altlußheim. (dpa/lsw) Ein defekter Wäschetrockner hat in der Nacht zum Samstag einen Brand in einem Einfamilienhaus in Altlußheim ausgelöst. Dabei entstand ein Schaden von 150.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Niemand wurde verletzt. Das Feuer war in der Dachgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen.

Der 42-jährige Bewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr den Brand innerhalb einer Stunde löschen.