Altlußheim. (pol/pad) Ein 16-jähriger Aprilla-Fahrer ist am Montagnachmittag mit einem BMW zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizeibericht musste der BMW-Fahrer aus Speyer, der gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße B 39 unterwegs war, etwa 200 Meter vor der Zufahrt zum Parkplatz Rheinbrücke abbremsen. Der nachfolgende 16-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen das Verdeck des Cabrios und landetet anschließend auf der Fahrbahn.

Schwer verletzt musste der junge Mann nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro.