... schrieb schon als 16-Jähriger seinen ersten RNZ-Artikel. Nach dem Studium (Ger-manistik, Publizistik, Amerikanistik) stand sein erster Redaktionsschreibtisch an der Berliner Mauer. Dort berichtete er während und nach der friedlichen Revolution von 1989 über die gewaltigen Umbrüche in der Kulturszene. Außerdem funkte er beim Rias mit. 2001 wechselte voe als Feuilletonchef zur RNZ und zog mit seiner Familie in den Kleinen Odenwald. Im Frühjahr 2007 war er „Journalist Fellow“ der Stadt Los Angeles. Er veröffentlichte zwölf Reisebücher, Bildbände und Anthologien, zuletzt das RNZ-Buch „100 Heidelberger Meisterwerke“. „Kultur ist der Kitt unserer Gesellschaft“, lautet seine Devise.