... ist seit Mai 2019 Volontär in der Politikredaktion und damit der jüngste Zuwachs der RNZ. Zuvor studierte er in Mannheim Philosophie, Germanistik und Geschichte. Seine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte er während des Studiums beim Texten für Künstler und Ausstellungsräume. In die Politikredaktion kam er als Quereinsteiger, wo er das journalistische Handwerk gerade von der Pike auf lernt. Bei seiner Arbeit interessieren ihn vor allem Themen, die die Wirkung der großen Politik auf die Lebenswelt der Menschen offenbaren. Wunde Finger holt er sich nicht nur beim Tippen in der Redaktion, sondern auch in der Freizeit beim Klettern am Fels oder in der Halle. Seit 2015 wohnt der gebürtige Odenwälder mit seiner Frau in Weinheim.