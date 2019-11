... ist als Heidelberger mit der RNZ von klein auf verbandelt. Dem Kinder-Cartoon von Petzi, Pelle und Pingo sei Dank. Journalistisch zur Sache ging es ab 1977. Freier Mitarbeiter, Volontär, Redakteur. Nebenher wurden Erfahrungen in Public Relations gesammelt und redaktionelle Aufbauhilfe geleistet beim verlagseigenen Anzeigenblatt „Wochen-Kurier“. 1988 folgte der Seitenwechsel: Raus aus der Akademikerstadt, rein in den Speckgürtel rund um Heidelberg. Das änderte den HD-zentrierten Blickwinkel, nachzulesen in der Ausgabe „Region Heidelberg“, die er als Leiter mit einem kleinen und feinen Dream-Team bestückt. Dabei gilt: nah an den Menschen – und Distanz, wenn andere versuchen, einen zu vereinnahmen ...