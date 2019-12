... kam 2008 als Redakteur zur RNZ. Davor war er Leiter der Lokalredaktion beim Viernheimer Tageblatt. Seit 2017 ist er stellvertretender Leiter des Ressorts Metropolregion/Bergstraße. Hier ist er für den Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Neben der regionalen Politik gilt sein Hauptaugenmerk den Menschen – die Kommunikation mit den Lesern ist für ihn das A und O des Zeitungsgeschäfts. Davon zeugen von ihm initiierte Serien wie „Einfach tierisch“, „Die gute Tat“ oder aktuell die „Ost-/West-Geschichten“. Zusammen mit dem Kreisarchiv hat er das Buch „Unsere Schicksalsjahre 1944/45“ herausgegeben, in dem RNZ-Leser aus den letzten Kriegsjahren berichten. Er lebt mit seiner Familie in Laudenbach an der Bergstraße.