... ist auch deshalb Journalist geworden, weil er in jungen Jahren als Tankwart, Barmann und Wochenmarktverkäufer scheiterte. Während seines Studiums der Politologie, Philosophie und Soziologie heuerte er als freier Mitarbeiter bei der RNZ an, wo ihn die Lust am Schreiben packte. Als Redakteur startete er 2012 im Politik-Ressort, doch zog es ihn schnell ins Lokale, denn am liebsten berichtet der gebürtige Karlsruher über seine Wahlheimat Heidelberg. Für "rie", der die Stadtredaktion seit vier Monaten leitet, geht ein spannendes Jahr zu Ende: Er hat sich einen langjährigen Traum erfüllt und Hebräisch gelernt – war dabei allerdings deutlich weniger erfolgreich als beim Aufdecken des Bluttestskandals am Uniklinikum.