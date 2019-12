...Redakteur, immer in der Wieslocher Lokalredaktion, die einfach die für ihn richtige Mischung bietet: Lokales in all seinen Facetten und auch mal große Politik, dazu kommen Kunst, Theater, Kabarett, Sport und natürlich der Freizeitspaß. Lerche ist es besonders wichtig, "stets nah an den Leuten" sein zu können, die es natürlich zu schätzen wissen, die RNZ-Redaktion in der Wieslocher Innenstadt zu haben und bei Bedarf einfach mal vorbeischauen zu können … manchmal sogar mit einem Lob.