... ist seit Juli 2018 Volontär in der Stadtredaktion. Nach dem Abitur irgendwo zwischen München und Garmisch-Partenkirchen musste er einfach mal raus. Er studierte Geografie und Globalgeschichte in Heidelberg und Barcelona, wo er zu der Ansicht gelangte, dass Winter ohne Minusgrade eigentlich auch ganz schön sein können. Zum Journalismus kam er wegen seiner fast schon als Obsession zu bezeichnenden Leidenschaft für den Fußball. Einige Praktika später musste "pne" aber feststellen, dass das Leben ja irgendwie doch mehr zu bieten hat. Heute schreibt er am liebsten über Menschen und Kultur – und ist sich in einem ziemlich sicher: Will man die Welt verstehen, muss man ins Lokale gehen.