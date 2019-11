... ist seit 1984 Redaktionsmitglied der RNZ. Zuerst im Lokalteil Schwetzingen, dann im Feuilleton. Seine Verantwortung lag hier schon als Volontär in der klassischen Musikberichterstattung. Bereits im Studium schrieb er Kritiken für Zeitungen, später auch für musikalische Fachzeitschriften. Vor seiner Neugier ist wenig sicher, egal, ob Musik, Kunst, Astronomie oder Geschichte: Neues kennenzulernen war und ist seine Haupttriebfeder. So entstanden auch zwei Bücher zur Heidelberger Musikgeschichte. „Happy New Ears“, ein Motto von John Cage, vermittelte er als Lehrbeauftragter auch den Musikwissenschafts-Studenten an der Heidelberger Universität. Entspannung bringt ihm eine Runde Golf oder das Schnippeln von Gemüse.