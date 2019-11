... ist seit 2017 Redakteurin im Ressort Metropolregion und Bergstraße. Bei ihren monatelangen Recherchen zur Trinkwasserverunreinigung mit dem Salz Trifluoracetat unter anderem in Edingen-Neckarhausen hat sich die Sprachwissenschaftlerin mehr als einmal gewünscht, sie hätte statt Germanistik und Anglistik lieber Chemie studiert. Privat promoviert sie dann aber doch zu ihrem Namensvetter, Richard Wagner. In ihrer Zeit bei der RNZ hat sie außerdem drei Bürgermeisterwahlen und einen Bürgerentscheid erlebt und dabei gelernt: Nirgends prallen Freud und Leid so unmittelbar aufeinander wie im Lokal- und Regionaljournalismus.