... ist seit Oktober 2018 Redakteur bei der RNZ. Den Beruf hat er zuvor in einem Volontariat beim Schwarzwälder Boten erlernt. In der Redaktion „Region Heidelberg“ berichtet er insbesondere über das kommunalpolitische Geschehen in Sandhausen. Den Traum, als Journalist für eine Zeitung zu arbeiten, hatte er bereits im Alter von 13 Jahren. Heute reizt den studierten Germanisten, Politik- und Medienwissenschaftler vor allem ein Ziel: möglichst viele Leser über wichtige und kuriose Geschichten zu informieren, die sich „vor deren Haustür“ ereignet haben. In Zeiten von Demokratieverdrossenheit und Fake News hält er einen starken Regional- und Lokaljournalismus für wichtiger denn je...