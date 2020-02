... knüpfte als freier Mitarbeiter erste Kontakte zur RNZ, wo er sein Volontariat absolvierte und sich als Lokal- und Sportredakteur für die Redaktionen in Mosbach und Buchen zunehmend den Leibesübungen widmete. Die über vier Jahrzehnte lange Tätigkeit für die RNZ empfindet er auch als ein Stück Zeitgeschichte: Vom Bleisatz kommend, konkurrieren die RNZ-Redakteure mittlerweile am Computer mit dem World Wide Web. Bei diesem – zugegeben oft ungleichen – Duell stimmt ihn ein Zitat des Schriftstellers Max Frisch, das in der Redaktion hängt, zuversichtlich: "Unsere Heimat ist der Mensch – ihm vor allem gehört unsere Treue." Im besten Wortsinn versteht er die RNZ deshalb auch als Heimatzeitung.