... ist seit August 2018 Volontär in der Stadtredaktion. Er ist für das Projekt „Schüler machen Zeitung“ zuständig und kümmert sich um die wöchentliche Beilage „Blick in die Stadtteile“. Thematisch ist sein Spezialgebiet die Gerichtsberichterstattung. Bei der Rhein-Neckar-Zeitung startete er 2017 mit einem Praktikum in der Stadtredaktion – und fing Feuer für den Lokaljournalismus. Danach schrieb er als freier Mitarbeiter weiter. Nach Heidelberg brachte den Norddeutschen das Studium: Als Sozialwissenschaftler kam Labrenz nach dem Bachelorabschluss in Göttingen an die Uni Heidelberg. Die RNZ, die schöne Stadt und die interessanten Menschen halten ihn bis heute im Süden.