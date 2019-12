... ist schon seit über 30 Jahren Redakteur bei der RNZ. Er begann seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter in seiner Heimatstadt Mosbach. Nach dem abgeschlossenen Studium von Politik, Germanistik und Jura in Heidelberg volontierte er in den Redaktionen Buchen und Rhein-Neckar-Main in Heidelberg. Gemäß seinen Studienschwerpunkten interessiert er sich neben lokalen Themen insbesondere für Theater- und Gerichtsberichterstattung, denn er ist fest davon überzeugt, dass "böse Jungs" gute Storys liefern. Er ist ein Print-Redakteur der alten Schule und legt von daher weniger Wert auf Klicks in den neuen sozialen Medien. In seiner Freizeit liest er zumeist Krimis und schaut gerne Sport im TV. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin in Buchen.