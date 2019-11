... ist seit 35 Jahren Mitglied des Feuilletons. Er studierte in Mainz und München Germanistik, Geschichte sowie Publizistik. Seine bekannteste Professorin war die Demoskopin Elisabeth Noelle-Neumann in Mainz. Für das RNZ-Feuilleton führte er zahlreiche Interviews mit Autoren wie Günter Grass oder Martin Walser und war Lehrbeauftragter für Literaturkritik an der Uni Heidelberg. Durch sein gesamtes Arbeitsleben hat er das Theaterfestival Heidelberger Stückemarkt begleitet. Und seit 1992 betreut er die Seite Universitas. Zu seinen Publikationen zählt ein Buch über die Universität Heidelberg. Der weiteste Berufstermin war ein Besuch des Very Large Telescope in der chilenischen Atacama-Wüste.