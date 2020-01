... arbeitet seit 2004 für die RNZ und hat einen Weg gewählt, den viele erst nicht verstanden haben: vom Printredakteur (in der Heidelberg-Redaktion) in die Onlineredaktion. Statt weiter über die lokalpolitischen Themen der Stadt zu berichten kümmert er sich jetzt mit dem Onliner-Team beispielsweise darum, dass die relevanten Themen der RNZ auch abseits von bedrucktem Papier wahrgenommen werden. Und was macht für ihn den Unterschied? Einerseits, dass mit rnz.de und den Kanälen in den sozialen Medien neue Leserinnen und Leser von unserer Arbeit überzeugt werden. Andererseits, dass es schnelle Rückmeldungen und den direkten Austausch mit Online-Nutzerinnen und Nutzern gibt.