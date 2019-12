... leitet seit 2012 die Redaktion Eberbach. Seine Studienzeit verbrachte er an der Deutschen Journalistenschule und der Uni München, wo er Kommunikationswissenschaft, Politik und Geschichte Osteuropas studierte, bevor er via Südwest Presse und Schwäbische Zeitung 2001 in die Kraichgauer RNZ-Ausgabe kam. An seinem Beruf liebt er zu "schreiben, was ist" und den Lokaljournalismus in einer überschaubaren Stadt der direkten kurzen Wege – wie eben in Eberbach. Da haben Leser die Möglichkeit, gleich Feedback zu geben. Hüll liest gern Neuausgaben von Graphic Novels und Comics meist noch am Erscheinungstag. Spaß findet er auch an Geschichte – etwa in der Bretagne auf Cäsars Spuren zu wandeln. Ansonsten ist er Griechenlandfan.