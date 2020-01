... liebt die Region und deren Vielfalt. Aufgewachsen in Spechbach und Bammental, kennt er das Heidelberger Umland wie seine Westentasche. Schon als Schüler spitzte "cm" den Bleistift für die RNZ, seit 2009 als Volontär und seit 2011 als Redakteur in der Redaktion "Region Heidelberg", deren stellvertretender Leiter er ist. Dort berichtet er unter anderem über Heidelbergs Nachbarstadt Neckargemünd. Das Ziel des leidenschaftlichen Lokaljournalisten ist es, die Geschichten zu erzählen, die die Region bewegen. Berufsbegleitend absolvierte er ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Medienschwerpunkt in Mannheim. In seiner Freizeit geht er gerne laufen, spielt Fußball und wirft Dartpfeile.