... arbeitete mit 16 Jahren zum ersten Mal im Rahmen eines Praktikums in einer Zeitungsredaktion – seitdem stand sein Berufswunsch fest. Während seines Politik- und Ethnologiestudiums in Heidelberg und Wien war er als freier Mitarbeiter unterwegs. Und er blieb dem Lokalen treu: Als Volontär und Redakteur arbeitete er in Mosbach und für das Veranstaltungsmagazin RNZett. Seit über zwei Jahren leitet er nun die Lokalredaktion in Sinsheim. Auch hier versucht er, so häufig wie möglich "draußen" zu sein. Am liebsten geht er Fragen auf den Grund, indem er live dabei ist – sei es, indem er als Obdachloser verkleidet in der Fußgängerzone sitzt, oder beobachtet, was in der Silvesternacht in der Notaufnahme los ist ...