... ist seit seinem Dienstbeginn bei der RNZ im Januar 2001 in der Politikredaktion tätig. Zunächst als Volontär, dann als Redakteur und heute als stellvertretender Ressortleiter hat er hier bereits mehrere Positionen durchlaufen. Schon seit seinem Studium in Marburg, Exeter und Heidelberg hegt der Politikwissenschaftler ein besonderes Faible für Amerika – eine Pressekonferenz mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama, bei der er in der ersten Reihe saß, ist ihm daher besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Auch wenn kritische Kommentare zu seinem Job gehören, erlebt Altmeier im regelmäßigen Kontakt immer wieder, dass die Politiker hierzulande viel besser sind als ihr Ruf.