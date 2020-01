... stellte nach dem Studium zur Diplom-Übersetzerin fest, dass sie lieber selbst recherchiert als einfach nur Texte anderer wiederzugeben. Ihre journalistische Laufbahn begann "aham" in Freiburg, doch ihr Traumberuf führte sie zurück in die Heimat. Seit 2011 ist sie fest bei der RNZ und der Redaktion "Region Heidelberg". Als Redakteurin beleuchtet sie die Eppelheimer Kommunalpolitik und hat immer ein offenes Ohr für die Belange der Leser. Sie weiß, dass die Presse als Vierte Gewalt vieles richten kann – und das treibt die in St. Leon-Rot aufgewachsene Heidelbergerin an. Weil sie aber auch gerne lacht und Neues lernt, ist sie stets auf der Suche nach heiteren Geschichten und Aha-Effekten. Ihre Leidenschaft ist das Reisen.