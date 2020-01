... schreibt seit 2001 für die RNZ. Zunächst als fester freier Mitarbeiter, dann als Volontär und seit 2009 als Sportredakteur. Im Odenwald aufgewachsen, ging’s nach dem Abitur zum Jura-Studium nach Heidelberg, wo er mittlerweile in der Weststadt angekommen ist. "Der frühe Vogel kann mich mal", darin war sich der Hobbyläufer stets mit seinem leider viel zu früh verstorbenen Bürokollegen Frank Enzenauer einig, so dass der reguläre Arbeitsbeginn um die Mittagszeit einen nicht zu unterschätzenden Wohlfühlfaktor darstellt. Auch dann, wenn es dafür teils bis spät in die Abendstunden hineingeht. Genauso gefällt ihm, beim "Ballspiel" auf der Tastatur nicht in ein taktisches Schema gepresst zu werden.